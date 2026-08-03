محمد عامر پی ایس ایل 12 میں اوورسیز کھلاڑی کے طور پر رجسٹر ہوں گے

سابق پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر نے برطانوی شہریت حاصل کرنے کے بعد آئندہ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 12 کے لیے اوورسیز (غیر ملکی) کھلاڑی کے طور پر رجسٹریشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تبدیلی کے بعد وہ لیگ میں مقامی پاکستانی کھلاڑی کے بجائے غیر ملکی کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔
رپورٹس کے مطابق محمد عامر نے حال ہی میں برطانیہ کا پاسپورٹ حاصل کیا ہے، جس کے بعد وہ مختلف عالمی ٹی20 لیگز میں برطانوی شہری کی حیثیت سے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کی پی ایس ایل میں بھی اوورسیز پلیئر کے طور پر رجسٹریشن متوقع ہے۔
کرکٹ ماہرین کے مطابق اگر عامر اوورسیز کیٹیگری میں رجسٹر ہوتے ہیں تو پی ایس ایل فرنچائزز کو انہیں غیر ملکی کھلاڑی کے کوٹے میں منتخب کرنا ہوگا، جس سے آئندہ سیزن کی ٹیم حکمت عملی اور اسکواڈ کمبی نیشن پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
مختصر خبر:
برطانوی شہریت حاصل کرنے کے بعد محمد عامر پی ایس ایل 12 میں اوورسیز کھلاڑی کے طور پر رجسٹریشن کرائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لیگ میں غیر ملکی پلیئر کی حیثیت سے دستیاب ہوں گے، جس سے آئندہ سیزن میں ان کی ڈرافٹنگ یا آکشن پوزیشن مختلف ہو سکتی ہے۔