اسرائیلی وزیرِ خزانہ نے شمالی غزہ میں نئی یہودی بستیوں کی منظوری کا مطالبہ کر دیا

اسرائیل کے وزیرِ خزانہ بیزلیل سموٹریچ نے وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی غزہ میں تین نئی اسرائیلی (یہودی) بستیوں کی تعمیر کی فوری منظوری دی جائے۔
سموٹریچ نے اپنے بیان میں کہا کہ شمالی غزہ میں نئی بستیاں قائم کرنا اسرائیل کے طویل المدتی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک مفادات کے لیے ضروری ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام علاقے میں اسرائیلی موجودگی کو مضبوط بنانے اور مستقبل کی پالیسی کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔
رپورٹس کے مطابق سموٹریچ نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس منصوبے کو جلد از جلد کابینہ سے منظور کرائے اور متعلقہ اداروں کو اس پر عملدرآمد کی ہدایات جاری کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ سے متعلق اسرائیل کی حکمت عملی میں مستقل زمینی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ کی صورتحال پر عالمی برادری کی گہری نظر ہے اور متعدد ممالک و بین الاقوامی ادارے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نئی اسرائیلی بستیوں کی تعمیر پر پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ فلسطینی قیادت نئی بستیوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے، جبکہ اسرائیلی حکومت کے بعض ارکان انہیں ملکی سلامتی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔