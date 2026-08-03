انگلینڈ ٹیسٹ سیریز سے قبل پاکستان ٹیم میں بڑی تبدیلی، مائیک اسمتھ بیٹنگ کوچ بننے کے قریب!

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) انگلینڈ کے خلاف رواں ماہ شروع ہونے والی تین ٹیسٹ میچوں کی اہم ہوم سیریز سے قبل قومی ٹیم کے کوچنگ اسٹاف کو مزید مضبوط بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق جنوبی افریقی فرسٹ کلاس کرکٹر اور لیول فور کوالیفائیڈ کوچ مائیک اسمتھ کو پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا نیا بیٹنگ کوچ مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔
مائیک اسمتھ پاکستان کرکٹ سے بخوبی واقف ہیں اور اس سے قبل پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں ملتان سلطانز کے ساتھ بطور کوچ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پاکستان کے کرکٹ ماحول اور مقامی ڈھانچے سے ان کی واقفیت کو قومی ٹیم کے لیے ایک اہم مثبت پہلو قرار دیا جا رہا ہے۔
رپورٹس کے مطابق مائیک اسمتھ، اسد شفیق کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جو اپریل 2026 سے عبوری بیٹنگ کوچ کے طور پر قومی ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد کے معاون اسٹاف کا حصہ تھے۔
اگرچہ پی سی بی کی جانب سے تاحال اس تقرری کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ بورڈ انگلینڈ کے خلاف اہم ٹیسٹ سیریز سے قبل بیٹنگ شعبے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اس تقرری کو حتمی شکل دینے کے قریب ہے۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز رواں ماہ شروع ہوگی، جسے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے تناظر میں قومی ٹیم کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں تجربہ کار بیٹنگ کوچ کی شمولیت سے بیٹنگ لائن اپ کی کارکردگی میں بہتری کی توقع کی جا رہی ہے۔