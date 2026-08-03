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    پیپلز پارٹی نے کالعدم ایکشن کمیٹی کیسا تھ ملکر مظفر آباد میں ہنگا مہ کردیا،رانا ثنا اللہ

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    رانا ثنا اللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر مظفرآباد میں ہنگامہ آرائی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات امن و امان اور جمہوری عمل کے لیے نقصان دہ ہیں، جبکہ ذمہ دار عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔

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