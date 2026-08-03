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    لوگوں نے تشدد کا راستہ ترک کر کے ووٹ کی طاقت کا راستہ اپنایا:چیف الیکشن کمیشن آزاد کشمیر

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    چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ عوام نے جمہوری شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے تشدد کے بجائے ووٹ کی طاقت پر اعتماد کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات مجموعی طور پر پُرامن ماحول میں منعقد ہوئے اور ووٹرز نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا حقِ رائے دہی استعمال کیا۔ ان کے مطابق شفاف، آزاد اور منصفانہ انتخابات جمہوریت کے استحکام کی علامت ہیں، جبکہ عوام کا پُرامن طرزِ عمل قابلِ تحسین ہے۔

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