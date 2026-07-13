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    ساہیوال میں افسوسناک واقعہ؛ طالب علم کا نہر میں کودنے سے قبل آخری وائس نوٹ، زندگی کا خاتمہ کر لیا۔

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    ایک نوجوان خاتون نے ساہیوال میں لوئر باری دوآب نہر میں فلائی اوور سے چھلانگ لگا کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ اطلاعات کے مطابق، اس نے سسرال والوں کی جانب سے مبینہ ذہن اذیت کا سامنا کرنے کے بعد یہ شدید قدم اٹھایا۔ اس واقعے نے گھریلو دباؤ اور جذباتی استحصال کے شکار افراد کے لیے زیادہ تعاون کی ضرورت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔

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