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    ’جراسک پارک‘ کے نامور اداکار سیم نیل 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

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    معروف نیوزی لینڈ اداکار سیم نیل، جو 1993 کی مشہور فلم جراسک پارک میں ڈاکٹر ایلن گرانٹ کے کردار سے شہرت حاصل کرنے والے تھے، 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے اہلِ خانہ نے بتایا کہ ان کی موت اچانک اور غیر متوقع تھی، تاہم وہ اپنے آخری وقت میں خاندان کے افراد کے درمیان موجود تھے۔ سیم نیل نے فلم اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں کئی دہائیوں پر محیط ایک شاندار کیریئر چھوڑا ہے۔

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