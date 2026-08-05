پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی کوریا کو 3-4 سے شکست دے کر ہاکی سیریز اپنے نام کر لی

پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے میں جنوبی کوریا کو 3-4 سے شکست دے کر ہاکی سیریز اپنے نام کر لی۔ گرین شرٹس نے شاندار اور پُرعزم کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یادگار فتح حاصل کی اور ہاکی ورلڈ کپ 2026 سے قبل بھرپور اعتماد کے ساتھ اپنی تیاریوں کا مضبوط پیغام دیا۔
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