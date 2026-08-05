جنوبی فلپائن کے ساحل کے قریب 6.3 شدت کا طاقتور زلزلہ

جنوبی فلپائن کے ساحل کے قریب بدھ کے روز 6.3 شدت کا طاقتور زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے جھٹکے متعدد علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد شہری گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے جبکہ مقامی حکام نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق فوری طور پر کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی، تاہم متعلقہ ادارے متاثرہ علاقوں کا سروے کر رہے ہیں۔ حکام نے ممکنہ آفٹر شاکس کے پیش نظر عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔
فلپائن بحرالکاہل کے رِنگ آف فائر (Ring of Fire) میں واقع ہے، جہاں ٹیکٹونک پلیٹوں کی مسلسل حرکت کے باعث زلزلے اور آتش فشانی سرگرمیاں معمول کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، اسی لیے ملک میں اکثر درمیانی اور شدید نوعیت کے زلزلے آتے رہتے ہیں۔