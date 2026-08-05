بحیرۂ احمر سے گزرنے والے پاکستانی پرچم بردار دو آئل ٹینکر بحفاظت واپس پہنچ گئے۔

علاقائی کشیدگی اور بحیرۂ احمر میں سکیورٹی خدشات کے باوجود پاکستانی پرچم بردار دو آئل ٹینکر کامیابی کے ساتھ اپنا سفر مکمل کرتے ہوئے بحفاظت منزل پر پہنچ گئے۔ اس پیش رفت کو پاکستان کی سمندری تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے ایک مثبت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔
بحیرۂ احمر دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں سے روزانہ بڑی تعداد میں تجارتی اور تیل بردار جہاز گزرتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث اس راستے پر سکیورٹی خدشات میں اضافہ ہوا تھا، تاہم پاکستانی پرچم بردار ٹینکروں کا محفوظ سفر مؤثر بحری حفاظتی اقدامات کی عکاسی کرتا ہے۔
ماہرین کے مطابق ان ٹینکروں کی کامیاب آمد و رفت نہ صرف پاکستان کی توانائی کی سپلائی چین کے تسلسل کے لیے اہم ہے بلکہ عالمی تجارت اور بین الاقوامی شپنگ کے اعتماد کو بھی تقویت دیتی ہے۔ بحیرۂ احمر ایشیا، مشرقِ وسطیٰ اور یورپ کو ملانے والی ایک اہم تجارتی راہداری ہے، اس لیے اس راستے پر جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت عالمی معیشت کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی سمندری تجارت کے تحفظ اور توانائی کی بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ بین الاقوامی اداروں اور شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، تاکہ موجودہ علاقائی صورتحال کے باوجود تجارتی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔