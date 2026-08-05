ارطغرل کے معروف اداکار جلال آل نے پاکستان دوبارہ آنے کا اعلان کر دیا۔

ترک اداکار جلال آل، جو شہرۂ آفاق تاریخی ڈرامہ "دیرلیش: ارطغرل” میں عبدالرحمن الپ کا یادگار کردار ادا کرنے کی وجہ سے دنیا بھر، خصوصاً پاکستان میں بے حد مقبول ہیں، نے جلد پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے اس اعلان کے بعد پاکستانی مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔
جلال آل نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان واپسی کی خوشخبری دیتے ہوئے پاکستانی عوام سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ایک بار پھر اپنے مداحوں سے ملاقات کے لیے بے حد پُرجوش ہیں۔ تاہم انہوں نے اپنے دورے کی تاریخ یا مقصد سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کیں۔
واضح رہے کہ "دیرلیش: ارطغرل” کی اردو نشریات کے بعد جلال آل کو پاکستان میں غیرمعمولی شہرت حاصل ہوئی۔ اس سے قبل بھی وہ کئی مرتبہ پاکستان آ چکے ہیں، جہاں مداحوں اور مختلف شخصیات نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔
مداحوں کا کہنا ہے کہ وہ جلال آل کی دوبارہ آمد کے منتظر ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دورے کے دوران مختلف ثقافتی اور عوامی تقریبات میں شرکت کریں گے، جس سے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان عوامی روابط مزید مضبوط ہوں گے۔