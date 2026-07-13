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    سنر نے زویریف کو شکست دے کر ومبلڈن کا مسلسل دوسرا ٹائٹل جیت لیا

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    "جینک سنر نے شاندار اور محتاط کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ومبلڈن کا اپنا ٹائٹل کامیابی سے برقرار رکھا، اور اتوار کو کھیلے گئے سخت مقابلے پر مشتمل چار سیٹوں کے فائنل میں فرنچ اوپن کے چیمپئن الیگزینڈر زویریف کو شکست دی۔”

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