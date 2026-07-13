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    راول ڈیم میں سینکڑوں مچھلیاں مردہ پائی گئیں

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    ڈیم میں بڑی تعداد میں مردہ مچھلیوں نے شدید بدبو پیدا کر دی ہے، جس سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور سیاحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کئی سیاحوں نے بدبودار ماحول کے باعث اپنی سیر مختصر کر دی اور تفریحی مقام کی سیر کیے بغیر واپس روانہ ہو گئے۔

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