بحرین میں نیا فضائی حملے کا الرٹ، شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی بحالی کے اعلان کے بعد امریکہ نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں دو آئل ٹینکروں پر حملہ کیا، جس میں ایک شخص ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے، جبکہ بحرین نے میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے اعلان سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ دریں اثنا، سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان حملوں کا تبادلہ ہوا، جس میں ریاض کی جانب سے ایک میزائل کو تباہ کرنے اور صنعاء ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی اطلاع ملی ہے۔
بحرین نے ایرانی حملوں کو ناکام بنا دیا، عوام کو ملبے سے خبردار رہنے کی تنبیہ
بحرین کی ڈیفنس فورس (BDF) کی جنرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران بدستور دشمنانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جنہیں وہ بحرین میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے میزائل اور ڈرون حملوں سے تعبیر کرتی ہے۔
BDF نے بتایا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے منگل کی صبح 14 جولائی کو ایران کے کئی فضائی حملوں کو کامیابی کے ساتھ روک کر تباہ کر دیا، اور اس نے اپنے اعلیٰ سطحی جنگی تیاریوں کا ذکر کیا۔
اس نے تصدیق کی کہ تمام یونٹس ہائی الرٹ پر ہیں اور مملکت کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ حکام نے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ حملوں کے بعد کسی بھی نامعلوم چیز یا ملبے کو چھونے سے گریز کریں اور فوری طور پر اس کی اطلاع دیں۔
رائل فیلڈ انجینئرنگ یونٹ عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے باقیات کو بحفاظت ٹھکانے لگانے کے لیے تیار ہے۔
BDF نے کہا کہ شہریوں اور نجی املاک کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس نے قوم کے دفاع میں اپنے اہلکاروں کی تیاری اور مستعدی کی بھی تعریف کی۔