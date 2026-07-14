یو اے ای میں امریکی سفارتخانے اور قونصلر سروسز 13 تا 15 جولائی تک معطل

ابوظہبی میں امریکی سفارت خانہ اور دبئی میں امریکی قونصل خانہ جنرل نے علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر 13 جولائی سے 15 جولائی تک تمام قونصلر اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی ہیں۔
پیر کو جاری کردہ ایک سیکیورٹی الرٹ میں، متحدہ عرب امارات میں امریکی مشن نے کہا کہ اس عرصے کے دوران جن لوگوں کی اپائنٹمنٹس تھیں وہ سفارت خانے یا قونصل خانے نہ جائیں، اور مزید کہا کہ متاثرہ درخواست دہندگان سے دوبارہ اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے براہ راست رابطہ کیا جائے گا۔
سفارت خانے نے کہا کہ 13 سے 15 جولائی کے درمیان شیڈول اپائنٹمنٹس رکھنے والے امریکی شہری سفارت خانے یا قونصل خانے جانے کے بجائے مزید ہدایات کا انتظار کریں۔
مشن نے کہا، "ابوظہبی میں امریکی سفارت خانے اور دبئی میں امریکی قونصل خانہ جنرل نے علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث 13 سے 15 جولائی تک کی قونصلر اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی ہیں۔”
امریکی مشن نے کہا کہ سفارت خانہ اور قونصل خانہ دونوں ‘آرڈرڈ ڈیپارچر’ (حکمنامے کے تحت انخلا) کی حیثیت پر ہیں، اور غیر ہنگامی امریکی سرکاری عملے کو متحدہ عرب امارات سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے۔
اس کے نتیجے میں، فی الحال امریکی شہریوں کے لیے صرف محدود قونصلر امداد دستیاب ہے۔
جن امریکی شہریوں کو پاسپورٹ یا دیگر ہنگامی قونصلر خدمات درکار ہوں، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ‘یو ایس سٹیزن سروسز نیویگیٹر’ (U.S. Citizen Services Navigator) کے ذریعے سفارت خانے سے رابطہ کریں، جس کے بعد قونصلر عملہ ای میل کے ذریعے مزید ہدایات کے ساتھ جواب دے گا۔
سفارت خانے نے یہ بھی تصدیق کی کہ متحدہ عرب امارات میں معمول کی امریکی ویزا خدمات اگلے نوٹس تک معطل رہیں گی۔
یہ تازہ ترین ایڈوائزری ایسے وقت میں آئی ہے جب امریکہ خطے میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے جواب میں اپنی سفارتی کارروائیوں کو مسلسل تبدیل کر رہا ہے۔ مشن نے امریکی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ سرکاری اپ ڈیٹس پر نظر رکھیں اور سفارت خانے کے حکام کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔