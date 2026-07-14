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    فرانس نے شدید گرمی کی لہر کے باعث جوہری ری ایکٹرز بند کر دیے

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    فرانس کی سرکاری توانائی کمپنی ای ڈی ایف (EDF) نے شدید گرمی کی لہر کے باعث تین جوہری ری ایکٹرز بند کر دیے ہیں، جبکہ خبردار کیا ہے کہ مزید سات ری ایکٹرز بھی جلد کم صلاحیت پر چل سکتے ہیں۔ یہ اقدام ری ایکٹرز کے کولنگ سسٹم پر شدید گرمی کے اثرات کے پیشِ نظر کیا گیا ہے۔

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