یورپی یونین نے قطر کو بھی فضائی حفاظتی انتباہی فہرست میں شامل کر دیا

یورپی یونین نے قطر کو فضائی حفاظتی انتباہ میں شامل کر لیا
یورپی یونین ایوی ایشن سیفٹی ایجنسی (EASA) نے مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث اپنی فضائی حفاظتی ہدایات کو دوبارہ سخت کر دیا ہے۔ نئی ہدایت کے تحت ایئرلائنز کو قطر، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور خلیج عمان کے بعض فضائی راستوں میں پروازوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
EASA کے مطابق خطے میں جاری امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی، میزائل اور ڈرون حملوں کے خدشات اور اہم فوجی تنصیبات کی موجودگی کے باعث مسافر طیاروں کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام غلط شناخت کے باعث سویلین طیاروں کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔
یہ انتباہ ایک عارضی اقدام ہے، جس کا مقصد ایئرلائنز کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ قطر سمیت خلیجی ممالک کے فضائی راستوں پر سفر کرنے والی ایئرلائنز کو صورتحال کا مسلسل جائزہ لینے اور متبادل منصوبے تیار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
علاقائی کشیدگی کے باعث فضائی سفر، پروازوں کے راستوں اور خلیجی ایوی ایشن سیکٹر پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔