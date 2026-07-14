روپے پر دباؤ برقرار، پاؤنڈ 360 اور یورو 315 روپے تک پہنچ گی

پاکستانی روپیہ (PKR) نے امریکی ڈالر (USD) کے مقابلے میں مسلسل 197ویں روز بہتری کا سلسلہ برقرار رکھا۔ منگل کو روپے کی قدر میں ایک پیسے کا اضافہ ہوا اور ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 278.01 پر بند ہوا۔ موجودہ رفتار کے مطابق امکان ہے کہ روپیہ رواں ہفتے کسی بھی وقت ڈالر کے مقابلے میں 277 کی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔
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