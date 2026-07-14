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    ایشین جوجِتسو چیمپئن شپ پاکستان کی شاندار کارکردگی ،2 گولڈ اور 2 سلور میڈلز حاصل کر لیے

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    پاکستان نے قازقستان کے شہر الماتی میں ہونے والی ایشین جوجِتسو چیمپئن شپ 2026 کے پہلے ہی روز دو طلائی اور دو چاندی کے تمغے جیت کر شاندار آغاز کیا۔ قومی ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے "ایشیا کی بہترین انڈر 16 ٹیم” کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔

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