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    صنعا ایئرپورٹ پر حملے کے بعد حوثیوں کا سعودی عرب پر میزائل حملہ

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    سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے یمن کی ایران حمایت یافتہ حوثی تحریک کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ یہ حالیہ برسوں میں دونوں فریقوں کے درمیان سب سے سنگین کشیدگی میں سے ایک قرار دی جا رہی ہے۔

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