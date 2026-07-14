Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    ایف بی آئی چیف کاش پٹیل کی محسن نقوی سے ملاقات، پاک -امریکہ تعاون کو اہم قرار دیا

    By

    ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے واشنگٹن میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے بعد پاک-امریکہ شراکت داری کو "اہم” قرار دیا۔ دونوں فریقین نے انسدادِ دہشت گردی اور سائبر کرائم کے خلاف تعاون کو مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔

    Keep Reading