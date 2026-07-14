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    مارکیٹ میں خوف و ہراس، پی ایس ایکس کو کئی ماہ کی شدید ترین مندی کا سامنا

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    امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج شدید مندی کا شکار رہی۔ سرمایہ کاروں کے خدشات کے باعث مارکیٹ 6,400 سے زائد پوائنٹس گر گئی جبکہ آبنائے ہرمز کی صورتحال نے بھی منفی اثر ڈالا۔

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