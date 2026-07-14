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    لاہور کے سوزو واٹر پارک میں 9 سالہ بچی جاں بحق

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    لاہور کے سوزو واٹر پارک، جسے پاکستان کا سب سے بڑا واٹر پارک کہا جاتا ہے، میں مبینہ طور پر نکاسی آب کے پائپ میں پھنسنے کے بعد 9 سالہ بچی جاں بحق ہوگئی۔

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