لاہور کے سوزو واٹر پارک میں 9 سالہ بچی جاں بحق

لاہور کے سوزو واٹر پارک، جسے پاکستان کا سب سے بڑا واٹر پارک کہا جاتا ہے، میں مبینہ طور پر نکاسی آب کے پائپ میں پھنسنے کے بعد 9 سالہ بچی جاں بحق ہوگئی۔
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