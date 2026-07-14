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    پاکستان میں سونا سستا، قیمت 4.2 لاکھ روپے کی سطح پر آ گئی

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    پاکستان میں سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 5,600 روپے کی کمی کے بعد نیا ریٹ 4 لاکھ 24 ہزار 136 روپے ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں نمایاں کمی دیکھی گئی، جس کی وجہ خطے میں جنگی صورتحال کے باعث خلیجی ممالک کے زیورات کے تاجروں میں بڑھتی ہوئی تشویش بتائی جا رہی ہے۔

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