اسپین کے ابھرتے ہوئے فٹبال اسٹار لامین یا مال کا کہنا ہے :الحمد للہ، میں مسلمان ہوں“

اسپین کے ابھرتے ہوئے فٹبال اسٹار لامین یامال کا کہنا ہے: ’’ الحمدللہ، میں مسلمان ہوں‘‘
اسپین اور بارسلونا کے نوجوان فٹبال اسٹار لامین یامال کا اپنے مذہبی عقیدے سے متعلق واضح بیان سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر رہا ہے۔ یامال نے کہا، “میں مسلمان ہوں، الحمدللہ”، اور اس بات پر زور دیا کہ کسی مذہب یا اس کے ماننے والوں کو مذاق اور تضحیک کے لیے استعمال کرنا قابلِ قبول نہیں۔
یہ بیان مارچ 2026 میں اسپین اور مصر کے دوستانہ میچ کے دوران بعض شائقین کی جانب سے مسلم شناخت سے متعلق نامناسب نعرے لگائے جانے کے بعد سامنے آیا تھا۔ یامال نے وضاحت کی کہ نعرے ذاتی طور پر انہیں نشانہ بنانے کے لیے نہیں تھے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ انہیں بے ادبی اور ناقابلِ برداشت رویہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام کے ذریعے مذہبی احترام اور فٹبال میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی اہمیت اجاگر کی۔
لامین یامال اسپین کی قومی ٹیم اور ایف سی بارسلونا کے نمایاں کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ ان کا بیان دنیا بھر میں ایمان، خود اعتمادی اور مذہبی شناخت کے باوقار اظہار کے طور پر شیئر کیا جا رہا ہے۔