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    عائزہ خان کا 90s کِڈز کے لیے پیغام ہم نے ChatGPT کے بغیر ڈگریاں مکمل کیں

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    عائزہ خان نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ایک مزاحیہ اقتباس شیئر کیا جو فوراً ہی 90 کی دہائی کے بچوں کے دل کو چھو گیا۔ اس پوسٹ میں مزاحیہ انداز میں یاد دلایا گیا کہ اس نسل نے ChatGPT کی مدد کے بغیر اپنی ڈگریاں مکمل کیں۔ اس پوسٹ نے سوشل میڈیا صارفین کو اُس دور کی یادوں میں واپس پہنچا دیا، جب لائبریری کی کتابیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس اور طویل مطالعے کے سیشنز تعلیم کا حصہ تھے، یعنی مصنوعی ذہانت (AI) کے دور سے پہلے کے دن۔

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