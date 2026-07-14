امریکہ-ایران تنازع بڑھ گیا، تیل کی قیمت 90 ڈالر کے قریب پہنچ گئی

عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں جمعہ سے اب تک تقریباً 12 فیصد اضافہ ہو چکا ہے، جس کے بعد قیمتیں تقریباً ایک ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ یہ اضافہ امریکا کی جانب سے ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کرنے کے بعد ہوا۔
منگل کو ایشیائی کاروباری اوقات میں برینٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 87 ڈالر فی بیرل جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) تقریباً 84 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رواں ہفتے ایک بار پھر ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل کے مستقبل پر بھی خدشات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ جنگی صورتحال دوبارہ شدت اختیار کرنے سے تیل کی سپلائی معمول پر آنے کی امیدیں کمزور پڑ گئی ہیں۔