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    بھارت کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ کا حساس ڈیٹا لیک ہونے کا انکشاف

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    بھارت کے کُدَنکُلم نیوکلیئر پاور پلانٹ سے منسلک ہزاروں فائلوں کے مبینہ طور پر آن لائن لیک ہونے کے بعد سائبر سیکیورٹی خدشات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق لیک ہونے والی معلومات میں تکنیکی دستاویزات اور پلانٹ سے متعلق تفصیلات شامل ہیں، جس سے اہم تنصیبات کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔

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