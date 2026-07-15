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    پاکستان کا تاریخی اقدام، 4.7 کھرب روپے کا قرض وقت سے پہلے ادا

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    پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار ایک بڑا فعال قرضہ انتظامی اقدام کرتے ہوئے 4.72 کھرب روپے کا عوامی قرض مقررہ مدت سے پہلے واپس کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد مالی خطرات کو کم کرنا، قرضوں کی لاگت میں کمی لانا، لیکویڈیٹی کو بہتر بنانا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط کرنا ہے، جبکہ یہ طویل مدتی معاشی استحکام کی کوششوں کو بھی سہارا دے گا۔

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