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    ایشین انڈر 18 والی بال: پاکستان نے تھائی لینڈ کو ہرا کر مسلسل فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا

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    پاکستان کی انڈر 18 والی بال ٹیم نے چین میں جاری AVC بوائز U18 والی بال چیمپئن شپ 2026 میں اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تھائی لینڈ کو 3-0 سے شکست دے دی۔ گرین شرٹس نے گروپ مرحلے میں ناقابلِ شکست رہتے ہوئے پول C میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور ایک بھی سیٹ ہارے بغیر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اہم کھلاڑیوں کی بہترین کارکردگی نے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔

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