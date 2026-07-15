Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    آبنائے ہرمز سے گزرنے پر کوئی ملک فیس وصول نہ کرے:ٹرمپ

    By

    امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر فیس عائد کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ اہم عالمی تجارتی راستہ کھلا اور قابلِ رسائی رہنا چاہیے تاکہ توانائی کی فراہمی، بین الاقوامی تجارت اور عالمی استحکام برقرار رہے۔

    Keep Reading