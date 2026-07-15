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    "MLC کھلاڑیوں کے لیے 25 ہزار ڈالر این او سی فیس مقرر کرنے پر پی سی بی شدید تنقید کی زد میں۔”

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    پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کو مبینہ طور پر اس الزام پر تنقید کا سامنا ہے کہ میجر لیگ کرکٹ (MLC) فرنچائزز سے پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے آخری وقت میں 25 ہزار ڈالر این او سی فیس طلب کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق اس اچانک فیس کے باعث بعض MLC فرنچائزز مستقبل میں پاکستانی کرکٹرز کو سائن کرنے کے فیصلے پر نظرِ ثانی کر رہی ہیں۔ PCB کی پالیسی اور اس کے کھلاڑیوں کے مواقع پر اثرات زیرِ بحث ہیں۔

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