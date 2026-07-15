"پاکستانی کرکٹرز کو فٹنس کے لیے پیڈل کھیلنے کا مشورہ دے دیا گیا۔”

پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں طویل دورانیے کے تربیتی کیمپوں کے دوران قومی کرکٹرز کے لیے پیڈل کھیل کو فٹنس ٹریننگ کا لازمی حصہ بنا دیا ہے۔ کھلاڑیوں کی سہولت کے لیے اکیڈمی میں پیڈل کورٹ بھی قائم کر دیا گیا ہے تاکہ وہ بغیر کہیں اور گئے اپنی فٹنس اور پھرتی بہتر بنا سکیں۔
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