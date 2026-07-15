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    "زمبابوے نے پہلے ٹی20 میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے دی۔”

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    ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز جیتنے کے بعد ٹیم نے ٹی20 سیریز کا آغاز بھی فتح کے ساتھ کیا، یوں تینوں فارمیٹس میں اپنی شاندار فارم برقرار رکھتے ہوئے کامیابی کا سلسلہ جاری رکھا۔

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