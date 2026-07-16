Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    ایبولا کے خدشے پر امریکا نے ڈی آر کانگو میں موجود شہریوں کی وطن واپسی روک دی

    By

    امریکا نے جمہوریہ کانگو (DRC) میں ایبولا کے پھیلاؤ کے پیشِ نظر نئی سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق گزشتہ 21 دنوں کے دوران ڈی آر کانگو میں موجود رہنے والے افراد کو امریکا میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔

    Keep Reading