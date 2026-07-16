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    ایرانی فوج کا دعویٰ، اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا

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    ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حملہ آور ڈرونز کے ذریعے اردن کے ازرق ایئر بیس پر موجود امریکی فوج کے مواصلاتی نظام، مستقل ریڈار سائٹ اور ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ یہ دعویٰ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سامنے آیا ہے، تاہم اس حملے کی آزادانہ طور پر فوری تصدیق نہیں ہو سکی۔

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