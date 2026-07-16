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    امریکا نے سعودی عرب کو تقریباً 2 ارب ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی

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    امریکی محکمہ خارجہ نے ایران سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سعودی عرب کو تقریباً 1.96 ارب ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ اس پیکج میں جدید دفاعی سازوسامان شامل ہے، جس کا مقصد سعودی عرب کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ مجوزہ معاہدہ اب کانگریس کی منظوری کے عمل سے بھی گزرے گا۔

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