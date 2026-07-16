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    امریکی ایوانِ نمائندگان نے اسرائیلی فوج کی فنڈنگ روکنے کی تجویز مسترد کر دی

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    امریکی ایوانِ نمائندگان نے 314 کے مقابلے میں 104 ووٹوں سے کانگریس مین تھامس میسی کی اس ترمیم کو مسترد کر دیا، جس کا مقصد اسرائیل کے لیے تقریباً 3.3 ارب ڈالر کی امریکی فوجی امداد روکنا تھا۔

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