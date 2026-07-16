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    تہران کی امریکا کو وارننگ، خطے کا انفراسٹرکچر بھی نشانے پر ہوگا

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    تہران نے جمعرات کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکا نے ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا تو ایران خطے کے اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے گا، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔

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