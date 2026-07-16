امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایرانی تیل بردار جہاز پاکستان کی جانب روانہ

بلومبرگ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ بیرل ایرانی خام تیل لے جانے والے دو آئل ٹینکرز نے اپنی منزل کے سگنلز تبدیل کر کے کراچی کر دیے ہیں۔ یہ اقدام ممکنہ طور پر امریکی بحری پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بعد محفوظ مقام کی تلاش کی نشاندہی کرتا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امکان کم ہے کہ یہ جہاز پاکستان میں تیل اتاریں گے، کیونکہ اس سے پاکستان کو امریکی پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹینکرز ممکنہ طور پر پاکستانی پانیوں میں لنگر انداز ہو کر صورتحال کا انتظار کریں گے یا اپنا تیل دوسرے جہازوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔