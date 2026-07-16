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    نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں 5.6 شدت کا زلزلہ، شہریوں میں خوف و ہراس

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    جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز (GFZ) کے مطابق جمعرات کو نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں 5.62 شدت کا زلزلہ آیا۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان یا بڑے پیمانے پر تباہی کی اطلاع نہیں ملی۔

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