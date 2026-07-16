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    پاکستان بھر میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی

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    محکمہ موسمیات پاکستان (پی ایم ڈی) نے آئندہ ہفتے ملک کے بیشتر علاقوں میں نئے موسمی سسٹم کے تحت وسیع پیمانے پر بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

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