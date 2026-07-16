پاکستان میں سونے کی قیمت مسلسل دوسرے روز بھی بڑھ گئی۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 400 روپے اضافے کے بعد 4 لاکھ 25 ہزار 436 روپے کا ہوگیا، جبکہ عالمی مارکیٹ میں بھی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
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