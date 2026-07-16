برطانیہ اور سویڈن یوکرین کو 16 طیارے فراہم کریں گے

برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے کیف کے دورے کے دوران 345 ملین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ، سویڈن کے ساتھ مل کر یوکرین کو فضائی دفاع مضبوط بنانے کے لیے 16 جدید طیارے فراہم کرے گا۔
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