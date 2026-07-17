Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    چین نے ٹرمپ کے امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے

    By

    چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چین نے 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی۔ چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لن جیان نے ان الزامات کو "بے بنیاد، من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی” قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین نے نہ کبھی امریکی انتخابات میں مداخلت کی ہے اور نہ ہی ایسا کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔

    چین نے امریکا پر زور دیا کہ وہ بے بنیاد الزامات لگانے اور اندرونی سیاسی معاملات میں چین کو گھسیٹنے سے گریز کرے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے اپنی تقریر میں دعویٰ کیا کہ چین نے 2020 کے انتخابات کے دوران امریکی ووٹرز کا وسیع ڈیٹا حاصل کیا تھا، تاہم امریکی انٹیلی جنس اداروں کی سابقہ جائزہ رپورٹس میں 2020 کے انتخابی نتائج میں چین کی مداخلت کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔

    Keep Reading