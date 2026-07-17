چین نے ٹرمپ کے امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے

چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چین نے 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی۔ چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لن جیان نے ان الزامات کو "بے بنیاد، من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی” قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین نے نہ کبھی امریکی انتخابات میں مداخلت کی ہے اور نہ ہی ایسا کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔
چین نے امریکا پر زور دیا کہ وہ بے بنیاد الزامات لگانے اور اندرونی سیاسی معاملات میں چین کو گھسیٹنے سے گریز کرے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے اپنی تقریر میں دعویٰ کیا کہ چین نے 2020 کے انتخابات کے دوران امریکی ووٹرز کا وسیع ڈیٹا حاصل کیا تھا، تاہم امریکی انٹیلی جنس اداروں کی سابقہ جائزہ رپورٹس میں 2020 کے انتخابی نتائج میں چین کی مداخلت کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔