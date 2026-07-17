ٹرمپ کا تقریر نہ دکھانے والے نیٹ ورکس کے لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان ٹی وی نیٹ ورکس کے خلاف سخت ردعمل ظاہر کیا جنہوں نے ان کی حالیہ پرائم ٹائم تقریر براہِ راست نشر نہیں کی۔ ٹرمپ نے مطالبہ کیا کہ ایسے نشریاتی اداروں کے براڈکاسٹ لائسنس منسوخ کیے جائیں، ان پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کو اہم معلومات سے محروم کر رہے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق ABC، NBC اور CNN نے تقریر کو اپنے مرکزی ٹی وی چینلز پر براہِ راست نشر نہیں کیا، جبکہ Fox News نے مکمل کوریج دی اور CBS نے تقریر کا کچھ حصہ نشر کرنے کے بعد حقائق کی جانچ (فیکٹ چیک) بھی پیش کی۔ اس معاملے نے امریکا میں میڈیا کی آزادی، صحافتی ذمہ داری اور غلط معلومات کی روک تھام سے متعلق نئی بحث چھیڑ دی ہے۔