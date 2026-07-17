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    پی آئی اے کے بیڑے میں 16 بوئنگ طیارے شامل کیے جانے کا امکان

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    پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) کے بیڑے میں 16 نئے بوئنگ طیارے شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں بوئنگ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی، جس میں نئے طیاروں کی جلد خریداری اور بہترین معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ اقدام پی آئی اے کے بیڑے کو جدید بنانے، بین الاقوامی پروازوں میں توسیع اور مسافروں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے منصوبے کا حصہ ہے۔

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