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    اتحاد ایئرویز نے ابوظہبی جانے والی پرواز واپس موڑنے کے بعد بحرین کی صبح کی پرواز منسوخ کر دی

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    بحرین ایئرپورٹ پر امریکا ایران کشیدگی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد اتحاد ایئرویز نے فلائٹ EY647 کی واپسی کے بعد ابوظہبی سے بحرین کی صبح کی پروازیں منسوخ کر دیں۔ ایئرلائن کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔

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