قطر نے متعدد فضائی حملے ناکام بنا دیے: وزارتِ دفاع

قطر کی وزارتِ دفاع نے جمعہ کو بتایا کہ ملکی مسلح افواج نے متعدد فضائی حملے کامیابی سے ناکام بنا دیے۔ دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں جبکہ شہریوں کے موبائل فونز پر سرکاری سکیورٹی الرٹس بھی جاری کیے گئے۔ بعد ازاں وزارتِ داخلہ نے اعلان کیا کہ سکیورٹی خطرہ ختم ہو چکا ہے اور صورتحال قابو میں ہے۔ حکام نے حملوں کے ذمہ دار فریق کا نام نہیں بتایا، تاہم یہ واقعہ امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں پیش آیا۔
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