پاکستان میں پیٹرول کی کوئی قلت نہیں، ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں: حکومت

حکومت نے عوام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک میں پیٹرول یا ڈیزل کی کسی قسم کی قلت نہیں اور ضرورت پوری کرنے کے لیے وافر ذخائر موجود ہیں۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں، غیر ضروری خریداری اور ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کرنے، منافع خوری یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد اور پیٹرول پمپس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، جبکہ اوگرا اور متعلقہ ادارے ملک بھر میں سپلائی کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔
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